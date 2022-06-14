14 июня 2022 | Время чтения 2 мин

После заявления одного из российских ведущих банкиров начинаешь лучше понимать, почему готовность нашей страны парировать западные финансово-экономические меры давления оказалась не столь высокой, как хотелось бы.

Михаил Демурин, , 15:20 — REGNUM Утверждения, которые руководитель ВТБ Андрей Костин сделал в своей статье, опубликованной на сайте РБК, меня поразили. Мне совершенно не понятно, что в 2022-м он хочет сказать заявлением, что «глобализация в прежнем виде закончилась» и «мир будет снова поделен на «своих» и «чужих». То, что он раньше этого не видел и не понимал? Но зачем так демонстрировать свою либо недальновидность, либо политическую ангажированность?

Е. С. Малолетков. Полон враг коварства и злобы. Смотри в оба! (фрагмент) 1961

Костин, конечно, «придворный» банкир, он ориентируется на настроения во власти. Значит, и после 2014 года там — либо только на Старой площади, либо и в Кремле тоже — сохранялось понимание, что глобализация не закончилась и удастся избежать «дележа мира». Там также, видимо, думали, что холодная война Запада против России когда-то заканчивалась. Когда? При Ельцине, что ли, когда Россию почти совсем изничтожили её внешние и внутренние враги?

Теперь, после этого заявления одного из российских ведущих банкиров, начинаешь лучше понимать, почему готовность нашей страны парировать западные финансово-экономические меры давления оказалась не столь высокой, как хотелось бы; почему наша страна до сих пор не включила в полной мере свои болезненные для США и их союзников контрмеры.

Руководитель ВТБ Андрей Костин kremlin.ru

Да, западное давление на Россию будет осуществляться всегда — в большей или меньшей степени. И эта степень зависит только от нашей способности и готовности наносить Западу ощутимый встречный экономический ущерб. Этот ущерб должен быть таким, чтобы в мире никто не смел выдавать нам «красные карточки».

В чём можно согласиться с руководителем ВТБ, так это в том, что утрата «привычных и удобных» «инструментов и ориентиров» не должна вывести нас из равновесия. Хотя, конечно, оговорка по поводу ориентиров тоже примечательна. Это что, ориентир на второсортное положение на глобальном рынке и в глобалистских политических структурах, о котором говорит сам Костин, был кому-то удобен? Скажите кому!

Одним словом, оснований «делать выводы» у руководства страны и крупного российского бизнеса уже долгие годы было хоть отбавляй, и не делались они не по объективным, а сугубо по субъективным причинам. В них надо последовательно разбираться, опираясь на тех, у кого все эти годы были иные, пусть и неудобные для нахождения во власти, патриотические ориентиры.