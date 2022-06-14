Париж, , 13:41 — REGNUM Перед тем, как выступить в Европейский союз, на территории Украины должны быть прекращены военные действия и только затем нужно обсуждать условия членство этой страны в сообществе. Об этом 14 июня заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон в эфире радиостанции France Inter.

Клеман Бон Diplomatie.gouv.fr

«Хочу сказать, чтобы не было иллюзий, это (вступление Украины в ЕС — ред.) займет время. Ведь на Украине идет война, поэтому сначала нужно прекратить боевые действия, потом восстановить Украину, а потом уже говорить о присоединении к нашему «клубу» на хороших условиях как для Украины, так и для ЕС», — сказал он.

При этом Бон уточнил, что Киеву необходимо максимально возможно быстро дать позитивный сигнал в этом вопросе и затем «начать этот долгий процесс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что Евросоюзу нужно сосредоточиться на помощи Украине, а не на спорах о предоставлении ей статуса кандидата на вступление в ЕС.