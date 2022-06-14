Уфа, , 13:42 — REGNUM Проверку после происшествия на нефтехимическом заводе в г. Стерлитамак организовали сотрудники прокуратуры Башкирии. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

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По предварительной информации, днем 14 июня произошел выброс пламени из печи для подогрева воды на смотровую площадку. В результате пострадали несколько сотрудников АО «Стерлитамакский нефтехимический завод».

«Причиной произошедшего явилось нарушение правил техники безопасности при ведении работ», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего, им предстоит дать оценку исполнению законодательства о промышленной безопасности, реализации руководства компании производственных программ по предотвращению чрезвычайных ситуаций на производстве и созданию безопасных условий труда.

По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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