Кишинёв, 14 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Кишинёв 15 июня. Об том на телеканале Pro TV заявил глава министерства иностранных дел и европейской интеграции республики (МИДЕИ) Николай Попеску.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Это очень мощный сигнал поддержки Республики Молдавии. В наших отношениях с Францией мы переживаем исторический период», — сказал Попеску.

Он отметил, что в первые 29 лет независимости Молдавии визиты в Кишинёв на уровне президента Франции были только два раза. После того, как в декабре 2020 года молдавским президентом стала Майя Санду, она уже трижды встречалась с Макроном.

Попеску не стал говорить, что планируется обсуждать во время предстоящего визита французского президента. После его встречи с Санду будет объявлено об итогах переговоров.