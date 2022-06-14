Тегеран, , 13:39 — REGNUM Танкер с иранской нефтью, задержанный властями Греции, будет освобождён. Этого добилось руководство Ирана, сообщает 14 июня агентство Mehr.

Нефтяной танкер GTraschuetz

Организация портов и судоходства Ирана заявила о том, что правительство Греции выпустило распоряжение об освобождении судна и возврате его груза владельцу. Эта процедура проходит в настоящий момент.

«Решение принято благодаря быстрым действиям Ирана и соответствующих госорганов при поддержке министерства дорог и городского развития», — указано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в Греции был задержан танкер Lana, перевозивший иранскую нефть под российским флагом. В конце мая греческие власти решили передать эту нефть США. Однако Тегеран пообещал принять ответные «карательные меры» в отношении Греции, после чего в Персидском заливе были задержаны два греческих танкера.

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