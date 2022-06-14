Рига, 14 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш намерен как до саммита НАТО, так и на нем неустанно говорить, объяснять и напоминать о необходимости укрепления восточного фланга НАТО, включая обороноспособность стран Прибалтики. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

НАТО

Накануне он встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде, чтобы обсудить усиление присутствия НАТО в странах Прибалтики, а затем в Гааге обсудил ту же тему с генеральным секретарем НАТО и несколькими лидерами альянса в контексте предстоящего саммита НАТО.

В интервью Латвийскому радио Кариньш подчеркнул, что важно, чтобы у коллег по военному альянсу было одинаковое понимание необходимости укрепления безопасности в Балтийском регионе, а этого можно добиться только путем переговоров, постоянных разъяснений, напоминаний и так далее.

«До сих пор нам это хорошо удавалось, так как и те союзники по НАТО, кто находится в Латвии уже пять лет, увеличили свое присутствие. Дания уже прислала дополнительный батальон, и недавно Испания решила дополнить наши возможности противовоздушной обороной», — заявил Кариньш.

По его словам, следующие важные решения ожидаются на саммите НАТО в Мадриде в конце июня нынешнего года.