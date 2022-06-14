Красноярск, 14 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 36 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 14 июня в федеральном оперативном штабе.

ИА REGNUM Маски

Госпитализация за сутки понадобилась 15 заболевшим (13 июня — 17), выздоровел 61 человек. Общее число выздоровевших в крае — 354 602 человека.

За весь период пандемии в регионе выявлено 366 468 носителей коронавируса. Скончались 10 856 ковид-пациентов, в том числе двое — за последние сутки.

Напомним, 13 июня в Красноярском крае было подтверждено 39 случаев заражения, выздоровели 72 человека.