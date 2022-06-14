Москва, 14 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, заявил 14 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Пока в графике у президента (Путина) нет, но разговоры с Эрдоганом по мере необходимости появляются в графике весьма оперативно. В настоящий момент такой договоренности нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что на текущей неделе он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

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