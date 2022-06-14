Эдинбург, Великобритания, 14 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Первый министр Шотландии Никола Стерджен начинает кампанию за проведение второго референдума о независимости, сообщает 14 июня Associated Press. Стерджен уверена, что экономически Шотландии будет лучше вне Соединенного Королевства.

Julien Carnot Шотландия и Великобритания

Стерджен, которая возглавляет Шотландскую национальную партию и правительство Шотландии, заявила, что приступает к выпуску первого из серии документов с изложением доводов в пользу выхода из Великобритании.

Шотландия отказалась от независимости на референдуме 2014 года — 55% проголосовавших решили, что хотят остаться в составе Соединенного Королевства. Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выступает против нового голосования по вопросу о независимости, утверждая, что вопрос уже был решен.

Однако Стерджен заявляет, что с тех пор ситуация изменилась, прежде всего из-за выхода Великобритании из Европейского союза, против чего выступает большинство жителей Шотландии.

«Если бы в 2014 году мы знали всё, что знаем сейчас о том, какой путь выберет Великобритания, я не сомневаюсь, что тогда Шотландия проголосовала бы за, — сказала Стерджен в интервью. — Никто сейчас не может посмотреть на Великобританию — на тот беспорядок, в котором она находится, и на ее перспективы вне Европейского союза — и прийти к какому-либо иному выводу, кроме как что Шотландия может добиться большего в качестве независимой страны».

Первый документ, озаглавленный «Богаче, счастливее, справедливее: почему не Шотландия?», в общих чертах сравнит Шотландию и Великобританию с другими европейскими странами, а также изложит доводы правительства в пользу отделения.