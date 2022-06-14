Москва, 14 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Москва не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате компенсаций иностранными агентами. Об этом сегодня, 14 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Fred Schaerli Европейский суд по правам человека

Песков уточнил, решение ЕСПЧ не будут исполняться, в частности, по жалобам НКО, признанными в России иноагентами.

«После соответствующего документа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным, никакого комментария не может быть. Россия не исполняет этих решений больше», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

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