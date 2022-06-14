Калуга, 14 июня 2022, 14:54 — REGNUM Экскурсию для граждан, вынужденно покинувших территорию Луганской и Донецкой Народных Республик и Украины, на крупнейшее швейное предприятие организовал кадровый центр Калуги. ОБ этом 14 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя кадрового центра Полина Троицкая.

Экскурсия для беженцев на швейную фабрику
Экскурсия для беженцев на швейную фабрику
Пресс-служба правительства Калужской области

Гости фабрики ознакомились с её работой, посетили производственные площадки, увидели процессы изготовления продукции. Заинтересованные в трудоустройстве прошли предварительное собеседование и попробовали себя в качестве швеи на учебном оборудовании. При трудоустройстве предприятие оформляет социальный пакет, осуществляет доставку корпоративным транспортом из Калуги и области, предоставляет бесплатное питание, добровольное медицинское страхование, униформу.

«Предприятие заинтересованы не только в опытных швеях и учениках швеи. Кандидаты без опыта работы могут пройти обучение непосредственно на предприятии», — отметила Полина Троицкая.

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