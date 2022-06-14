Калуга, 14 июня, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Экскурсию для граждан, вынужденно покинувших территорию Луганской и Донецкой Народных Республик и Украины, на крупнейшее швейное предприятие организовал кадровый центр Калуги. ОБ этом 14 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя кадрового центра Полина Троицкая.

Пресс-служба правительства Калужской области Экскурсия для беженцев на швейную фабрику

Гости фабрики ознакомились с её работой, посетили производственные площадки, увидели процессы изготовления продукции. Заинтересованные в трудоустройстве прошли предварительное собеседование и попробовали себя в качестве швеи на учебном оборудовании. При трудоустройстве предприятие оформляет социальный пакет, осуществляет доставку корпоративным транспортом из Калуги и области, предоставляет бесплатное питание, добровольное медицинское страхование, униформу.

«Предприятие заинтересованы не только в опытных швеях и учениках швеи. Кандидаты без опыта работы могут пройти обучение непосредственно на предприятии», — отметила Полина Троицкая.