Москва, , 13:36 — REGNUM Британские власти пока не обращались к России по поводу судьбы британских наёмников, суд над которыми прошёл в ДНР. Об этом 14 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, не обращались», — заявил Песков.

«Обращаться нужно, конечно же, к властям страны, суд которой вынес приговор, и это не Российская Федерация. Но, конечно, всё будет зависеть от обращения из Лондона. И я уверен, что российская сторона будет готова его выслушать», — указал он.

Напомним, ранее Верховный суд ДНР приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания — смертной казни.