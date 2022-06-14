Песков прокомментировал переход Поклонской на новый пост
Москва, 14 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал кадровые перестановки, связанные с бывшим депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской от должности замглавы Россотрудничества. Позже бывший депутат рассказала о переходе на новую работу — советника генерального прокурора России.
Песков пояснил, что предложение о переходе соответствовало пожеланиям самой Поклонской.