Москва, 14 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал кадровые перестановки, связанные с бывшим депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской от должности замглавы Россотрудничества. Позже бывший депутат рассказала о переходе на новую работу — советника генерального прокурора России.

Песков пояснил, что предложение о переходе соответствовало пожеланиям самой Поклонской.