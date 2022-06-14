Нижний Тагил, Свердловская область, 14 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Бывший глава отдела ГИБДД Нижнего Тагила Свердловской области продолжит отбывать наказание в колонии-поселении. Мужчина не смог обжаловать решение судебной инстанции, сообщили журналистам в пресс-службе Свердловского областного суда.

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Апелляционные жалобы подали все фигуранты дела. Областной суд, заслушав мнения сторон, оставил решение низшей инстанции без изменений.

Напомним, в феврале 2022 года группу правоохранителей осудили за употребление полномочиями. В 2020 году глава отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу приказал подчинённым не привлекать к ответственности сына зампредседателя городской думы. Молодой человек находился за рулём без прав. Кроме того, ранее его судили из-за смертельного ДТП. Полицейские выполнили приказ руководителя. Тагилстроевский суд назначил бывшим правоохранителям от девяти месяцев до двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор остался без изменений.