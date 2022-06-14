Москва, , 13:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт очную встречу по вопросам развития автопрома 16 июня в Санкт-Петербурге. Об этом 14 июня сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В четверг Путин проведёт очную встречу по вопросам развития автопрома», — сказал Песков.

Он отметил, что на встрече будут представители крупного бизнеса из автопрома, а также представители правительства.

По его словам, встреча состоится 16 июня накануне основного дня Петербургского экономического форума (ПМЭФ). А 17 июня президент выступит на пленарном заседании ПМЭФ.

Напомним, форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.