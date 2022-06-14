Белград, , 13:33 — REGNUM Из-за новых санкций Европейского союза уже в менее чем через полгода Сербия не сможет импортировать российскую нефть. Об этом 14 июня заявил сербский президент Александр Вучич.

Александр Вучич Medija Centar Beograd

«Ежедневно появляются десятки новых проблем, нужно иметь в виду, что с ноября мы не сможем больше ввозить российскую нефть», — подчеркнул глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич заявил, что без российских энергоресурсов у Сербии возникнут серьёзные проблемы. Он подчеркнул, что страна на 100% зависит от российского газа.

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