Белград, 14 июня 2022, 13:33 — REGNUM Из-за новых санкций Европейского союза уже в менее чем через полгода Сербия не сможет импортировать российскую нефть. Об этом 14 июня заявил сербский президент Александр Вучич.
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Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич заявил, что без российских энергоресурсов у Сербии возникнут серьёзные проблемы. Он подчеркнул, что страна на 100% зависит от российского газа.
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