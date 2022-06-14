Пермь, , 13:30 — REGNUM В Пермском крае доработан законопроект о штрафах за безбилетный проезд в общественном транспорте. Принята поправка депутатов, которая смягчает наказание для тех, кто не приложил проездной к валидатору. Изменены сроки вступления закона в силу, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Валидатор Алексей Колчин © ИА REGNUM

Поправку о действии с сентября 2022 года новых штрафов к владельцам безлимитных проездных билетов приняли на рабочей группе по доработке законопроекта ко второму чтению. Решение связано с отсутствием порядка подтверждения поездки, который будет разработан администрацией города и утверждён к сентябрю.

Кроме того, еще одна поправка призвана смягчить наказание для тех, кто не приложил проездной к валидатору. При первом нарушении будет вынесено предупреждение, при повторном — штраф 500 рублей. Первая редакция проекта закона предполагала только денежный штраф.

Депутатский корпус региона рассмотрит законопроект во втором чтении в июне.