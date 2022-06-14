Джакарта, 14 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди предложила шаги для обеспечения безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Шаги были переданы министром иностранных дел Индонезии на встрече высокого уровня по Индо-Тихоокеанскому региону в Праге (Чехия).

«Я предлагаю шаги для достижения безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе в ходе диалога на высоком уровне», — заявила министр иностранных дела Индонезии Ретно Марсуди.

«Уважение принципа суверенитета и территориальной целостности должно и впредь последовательно соблюдаться», — отметила глава МИД Индонезии.

По словам Ретно Марсуди, мирное урегулирование — это единственный способ разрешить конфликт.

Второй шаг стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, предложенный министром иностранных дел Индонезии, заключается в важности создания инклюзивной региональной архитектуры.

Третье, о чем заявила министр иностранных дел Индонезии, — это важность содействия конкретному сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса Charta Politica показали, что 63,1% респондентов в Индонезии поддерживают перестановки в кабинете министров