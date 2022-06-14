Москва, , 13:28 — REGNUM России пора запретить экспорт российских промышленных товаров и сырья в те страны, которые поставляют оружие на Украину. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«В Европе поняли, что для них «дело дрянь». Но мы считаем, что настало время усугубить положение Евросоюза. Для этого в первую очередь нужно запретить экспорт российских промышленных товаров и сырья в те страны, которые поставляют оружие на Украину», — заявил Миронов.

Если внимательно посмотреть на линейку российского экспорта, станет очевидно, что отечественная продукция играет большую роль в производстве вооружений и изделий двойного назначения в странах НАТО, указал он.

«Мы убеждены, что такому сотрудничеству пора положить конец. Россия в самые короткие сроки обязана прекратить все внешнеторговые связи с государствами — поставщиками оружия. Решение этого вопроса не терпит отлагательств», — подчеркнул парламентарий.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что эмбарго на газ и нефть из России разрушит экономику Европы, а чтобы этого не случилось, ЕС необходимо менять свою стратегию.

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