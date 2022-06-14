Донецк, 14 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские войска обстреляли населённый пункт Минеральное. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 13:00 из Авдеевки нанесён удар по населённому пункту Минеральное. Выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллерия украинских формирований совершила обстрел Горловки в Донецкой Народной Республике.