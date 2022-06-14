Москва, , 13:26 — REGNUM Тренеры второй команды московского «Спартака» не войдут в штаб основной команды. Об этом 14 июня заявил спортивный директор клуба Лука Каттани на пресс-конференции.

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«Тренеры «Спартака-2» не войдут в тренерский штаб основной команды», — сказал Каттани.

Он добавил, что Андрею Ещенко, который после завершения карьеры входил в тренерский штаб «Спартака», было предложено место в академии, но он не согласился и покидает клуб.

По словам Каттани, с новым главным тренером Гильермо Абаскалем приедут два помощника, один из которых будет аналитиком, а второй — тренером по физподготовке. При этом в команде останутся тренер по физподготовке Александр Зайченко и тренер вратарей Василий Кузнецов.

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Напомним, 23 мая «Спартак» сообщил о решении закрыть вторую команду. 9 июня основную команду клуба покинул главный тренер Паоло Ваноли, а 10 июня на его место был назначен Абаскаль.

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