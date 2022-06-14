Воронеж, 14 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Маршрутный автобус попал в ДТП в Воронеже утром 14 июня, причиной стал провал асфальтного покрытия. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области На месте ДТП

Авария произошла около 07:20 на улице Краснознамённой, в районе дома №99. При движении автобуса МАЗ по маршруту №113 под ним провалился асфальт.

В результате автобус получил механические повреждения, водитель и пассажиры не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 июня, в Воронеже прошёл сильный дождь, который привёл в том числе и к повреждению дорог на ряде участков.