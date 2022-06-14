Махачкала, 14 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Автомобиль с туристами упал с обрыва в селе Митлиуриб Шамильского район Республики Дагестан. Об этом 14 июня сообщает «Московский комсомолец».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что в результате этого одна женщина погибла, а также получили ранения ребенок и еще одна девушка.

Кроме того, указывается, что в настоящее время пострадавшие доставлены в больницу в соседнем селе Хеба, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января 2022 года в Дагестане произошло смертельное ДТП в Буйнакском районе. Автомобиль Nissan Patrol сорвался в пропасть с 400-метровой высоты.