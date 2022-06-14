Москва, , 13:25 — REGNUM Обращение главы ДНР Дениса Пушилина о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы из-за обстрелов Донецка должно рассматривать Минобороны. Об этом 14 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это прерогатива Министерства обороны, потому что это связано с продолжением специальной военной операции. Но здесь я хочу напомнить о том, что говорил наш Президент. Главной, основной задачей спецоперации является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке», — заявил Песков.

«Поэтому да, возникают дополнительные, мы видим совершенно варварские обстрелы гражданских объектов, варварские. За последние дни видим, как происходит интенсификация обстрелов. Дальше вопрос к нашим военным», — указал он.