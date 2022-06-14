Молдавия, , 13:23 — REGNUM Сотрудничество Кишинёва и Бухареста позволило сократить очереди грузовых машин на молдавско-румынской границе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Молдавии.

Фура Rennett Stowe

В министерстве сообщили о первых результатах экстренных мер, введённых в работе таможенных работников с обеих сторон границы.

«Усилия властей для сокращения времени ожидания на границе с Румынией начинают приносить результаты», — отметили в ведомстве.

По данным МВД Молдавии, ранним утром 14 июня на границе с Румынией стояло 126 фур, а ближе к обеду их количество сократилось до 95 фур. Очередь составляет около двух километров.

Стоит отметить, в мае представители молдвавских транспортных компаний стали жаловаться, что для выезда из Молдавии в Румынию грузовым машинам приходится стоять в очереди несколько дней. Как сообщил администратор международной ассоциации перевозчиков Юлиан Постикэ, проблемы копились много лет и обострились, когда торговые маршруты были перенаправлены после начала боевых действий на Украине.

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