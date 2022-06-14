Волгоград, 14 июня 2022, 13:26 — REGNUM Память современных Героев Отечества, защитников Донбасса, будет увековечена в Волгоградской области. Об этом стало известно 14 июня на заседании оргкомитета по подготовке к юбилею Сталинградской Победы.
До конца года в регионе разработают систему государственных наград Волгоградской области. Власти увековечат в новом статусе памятные места и населённые пункты, где проходили масштабные и ожесточённые сражения в период Сталинградской битвы.
Как сообщало ИА REGNUM, в день 80-летия начала Сталинградской битвы на нижней террасе Центральной набережной Волгограда откроют памятник-бронекатер.
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