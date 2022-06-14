Волгоград, 14 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Память современных Героев Отечества, защитников Донбасса, будет увековечена в Волгоградской области. Об этом стало известно 14 июня на заседании оргкомитета по подготовке к юбилею Сталинградской Победы.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

До конца года в регионе разработают систему государственных наград Волгоградской области. Власти увековечат в новом статусе памятные места и населённые пункты, где проходили масштабные и ожесточённые сражения в период Сталинградской битвы.

«Наш оргкомитет мы проводим в непростое время, когда наши военнослужащие, проявляя мужество и героизм, выполняют задачи по защите жителей Донбасса. Сбережение памяти о защитниках Отечества играет огромную роль для настоящего и будущего России», — сказал на заседании губернатор Андрей Бочаров, отметив, что в регионе будут увековечены и имена современных Героев Отечества.

Как сообщало ИА REGNUM, в день 80-летия начала Сталинградской битвы на нижней террасе Центральной набережной Волгограда откроют памятник-бронекатер.