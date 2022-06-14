Пермь, 14 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. На территории Кунгурского муниципального округа Пермского края произошла смертельная автоавария, сообщила Кунгурская поисково-спасательная служба в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На трассе Пермь — Екатеринбург в перовой половине дня 14 июня столкнулись две отечественные машины: «LADA Largus» и «ВАЗ 2107». На место выезжали представители оперативных служб.

Спасатели и пожарные обеспечили противопожарную безопасность автомобилей. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли из автомобиля «ВАЗ 2107» погибшую женщину (1968 г. р.). В ДТП пострадал мужчина (1983 г. р.). Он доставлен в Кунгурскую больницу.