Донецк, 14 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Артиллерия украинских формирований совершила обстрел Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 12:30 с украинских позиций в Курдюмовке нанесён удар по Горловке. Всего выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел нескольких населённых пунктов Донецкой Народной Республики.