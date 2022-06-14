Уфа, 14 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров попросил ответственных лиц быть предельно принципиальными при обследовании детских аттракционов в республике. Об этом он сообщил 14 июня на совещании правительства Башкирии в центре управления регионом.

(сс) Daria Kopylova Аттракционы

«Эта та сфера, где дети, и любая нестыковка бьет по детям, поэтому будьте предельно принципиальны. Есть основания — сразу закрывайте. Если человек занимается таким видом деятельности, пусть будет предельно аккуратен, внимателен и ответственен», — заявил глава республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело после травмирования детей на карусели.