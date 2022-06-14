Москва, , 13:18 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла законопроект, уточняющий ответственность за нанесение побоев для тех, у кого уже есть судимость за преступления, совершённые с применением насилия, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

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«Были предложения установить ответственность даже за угрозу побоев, но принято решение идти в рамках постановления Конституционного суда», — уточнила депутат Госдумы Ирина Панькина («Единая Россия»).

Статья 116.1 Уголовного кодекса дополняется частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших проблем для здоровья, то есть последствий, указанных в статье 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

За повторные побои предлагается наказывать обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо ограничением свободы на срок до года, либо арестом на срок до полугода.

Сейчас уголовное наказание за побои предусмотрено для тех, кто уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное деяние и ее срок еще не истек. При этом не учитывается привлечение по той же статье ранее.

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