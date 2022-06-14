Нью-Йорк, США, , 13:17 — REGNUM Делегация Кубы в ООН подтвердила свою солидарность с народом Западной Сахары и поддержала его право на самоопределение, за которое он борется сегодня. Соответствующее заявление сделал заместитель постоянного представителя Кубы в ООН Юсньер Ромеро, пишет Prensa Latina.

Куба Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он также выразил приверженность своей страны справедливому, прочному и взаимоприемлемому решению конфликта в этом регионе.

Ромеро подчеркнул, что международное сообщество должно взять на себя обязательства по выполнению резолюций и решений ООН по этому вопросу.

Кроме того, по его словам, Куба солидарна с борьбой сахарского народа за осуществление своих законных прав.