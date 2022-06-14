Всеволожск, Ленинградская область, , 13:22 — REGNUM Школьник в Ленинградской области получил сквозное ранение ноги стрелой, которую выпустил во время игры с пластиковым луком соседский ребенок, сообщили 14 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Лук и стрелы TheDigitalWay

Несчастный случай произошел в понедельник, 13 июня. Около 17:33 в полицию Всеволожского района обратился отец 11-летнего мальчика. Мужчина рассказал, что на 1-й линии СНТ «Абразивщик», на 38 км Выборгского шоссе, его сыну прострелили насквозь ногу стрелой из лука.

Прибывшие на место инцидента полицейские установили, что стрелу выпустил малолетний сын 46-летнего дачника. Мальчик вместе с другом играл с пластиковым детским луком, одна из стрел вылетела с участка и попала в ногу проезжающего мимо 11-летнего потерпевшего, который был госпитализирован в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожили в полиции.