Ватикан, 14 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Третья мировая война уже началась, заявил папа Римский Франциск на встрече с руководителями европейских журналов Общества Иисуса, сообщает 14 июня газета La Stampa.

Long Thiên Папа Римский Франциск

Он призвал задуматься над тем, что происходит с человечеством, которое пережило три мировые войны за одно столетие. Это бедствие, считает понтифик. Он напомнил, что несколько лет назад говорил о частичной мировой войне.

«Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война», — сказал Франциск.

Папа Римский отметил, что конфликт идёт не только на Украине. Воюют в Нигерии, Конго, Мьянме, но никому до этого дела нет. Четверть века назад война шла в Руанде, то есть мир пребывает в состоянии войны.

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