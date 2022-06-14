Москва, , 13:16 — REGNUM Массированные обстрелы украинскими войсками территории Донецкой Народной Республики видят в Кремле, сообщил 14 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал в ходе общения с журналистами, что в Кремле видят варварские обстрелы ВСУ по Донецку, отметив, происходит их интенсификация.

Песков напомнил, что задачей специальной военной операции России на Украине является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в ДНР в результате обстрелов погибли пять человек, в том числе один ребёнок.