Москва, , 13:16 — REGNUM Скоропалительных решений по реформе образования не должно приниматься. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«А что касается скоропалительных решений, они не должны приниматься. А какие решения должны быть — от нас зависит. Но не принимать решения — не правильно. Не замечать проблему — не правильно. И когда вы говорите о том, что кто-то хочет взять и воссоздать советскую систему, не получится это сделать. Все это понимают», — рассуждает Володин.

По его убеждению, не правильно не учитывать опыт царской России.

«Огромное количество ученых с мировым именем, которые реально совершили открытия, совершившие развитие многих отраслей, прошли подготовку в школах, вузах того времени. И сегодня мы используем их открытия, достижения», — подчеркнул он.

В Госдуме 27 июня пройдут большие парламентские слушания, где планируется обсуждать стратегию развития высшей школы на фоне исключения российских вузов из Болонской системы.

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