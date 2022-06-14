Чебоксары, , 13:16 — REGNUM В Чувашии продолжилось снижение заболеваемости ковидом, аналогичное число вылечивается. Также подтверждены очередные летальные исходы. Соответствующие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 14 июня, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 80 512 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 12 и 13 июня — соответственно 34 и 33 случая инфицирования.

Количество выздоровевших достигло 75 445 человек, доля вылечившихся превышает 93,7%. Всего от ковида скончались 4646 больных, уровень смертности составляет 5,77%.

Что касается суточной статистики, то в Чувашии 13 июня вылечились от ковида 33 человека, госпитализированы в больницы три пациента с коронавирусом, умерли от COVID-19 три жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии привились от ковида 716 029 жителей, уровень коллективного иммунитета составляет 25,7% (в РФ — 27,9%).

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