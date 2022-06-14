Чебоксары, 14 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Чувашии продолжилось снижение заболеваемости ковидом, аналогичное число вылечивается. Также подтверждены очередные летальные исходы. Соответствующие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 14 июня, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 80 512 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 12 и 13 июня — соответственно 34 и 33 случая инфицирования.

Количество выздоровевших достигло 75 445 человек, доля вылечившихся превышает 93,7%. Всего от ковида скончались 4646 больных, уровень смертности составляет 5,77%.

Что касается суточной статистики, то в Чувашии 13 июня вылечились от ковида 33 человека, госпитализированы в больницы три пациента с коронавирусом, умерли от COVID-19 три жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии привились от ковида 716 029 жителей, уровень коллективного иммунитета составляет 25,7% (в РФ — 27,9%).