Москва, 14 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Дополнительный призыв в Вооруженные силы России из-за спецоперации на Украине не потребуется, заявил 14 июня глава комитета Совета Федерации РФ по обороне Виктор Бондарев.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о сроках проведения спецоперации, сенатор назвал достижение ее целей «вопросом времени». Прикрываясь живым щитом, ВСУ не дают российским войскам «идти семимильными шагами», уточнил Бондарев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.