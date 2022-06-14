Иерусалим, 14 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Израильская разведка отслеживает маршруты поставок вооружений из Ирана для ряда группировок на Ближнем Востоке. Об этом 14 июня сообщает Al-Hadath со ссылкой на источник в силовых структурах Израиля.

Israel Defense Forces Оружие «Хезболлы»

По данным источника, раньше оружие уничтожалась при попадании на склады в Ливане, Сирии и Ираке. Однако затем израильские силовики разработали новую тактику.

«В начале различными способами уничтожались партии оружия, техники и боеприпасов, которые находятся на складах «Хизбаллы» в Ливане или Сирии. Несколько иранских колонн с оружием направлялись в Ливан, а израильские спецназовцы поджидали их в засадах и уничтожали на иракской или сирийской территории», — сообщает источник Al-Hadath.