Москва, , 13:15 — REGNUM Работу по фиксированию совершенных украинскими нацистами преступлений в отношении мирных жителей продолжают следователи Следственного комитета России. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба СК РФ.

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Отмечается, что, по информации следователей, 1 июня 2022 года в 20:25 (совпадает с мск) лица из числа командного состава 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ отдали приказ об обстреле Куйбышевского района Донецка из артиллерии, в результате чего получила ранения женщина.

«По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих 56 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент продолжается следствие по этому уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские боевики 13 июня больше шести часов непрерывно обстреливали Донецк.