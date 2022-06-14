Москва, 14 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Курс рубля 10 июня укрепился вопреки всем факторам — на минимумах пара доллар/рубль уходила под отметку 55 руб., закрывшись в районе 58,25 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

rotkevichkonstantin Рубли

«Сегодня, 14 июня, доллар пытается перейти к восстановлению, расположившись над уровнем 57 руб. и прибавляя с начала сессии немногим более 1%.

Перед выходными Банк России снизил ставку с 11% до 9,5% и намекнул на планы дальнейшего снижения стоимости кредитования.

Однако этот шаг не оказал давления на рубль, равно как и отмена обязательной продажи выручки и подъем лимитов на переводы в инвалюте за рубеж.

Спрос на валюту остается пониженным, а дополнительное давление на доллар и евро могло оказать введение банковских комиссий на валютные счета — люди кинулись избавляться от иностранной валюты, несмотря на невыгодный курс.

Впрочем, в ближайшие дни «россиянин» может, как минимум, столкнуться с трудностями при попытках дальнейшего подъема.

15 июня Федрезерв огласит свое решение по монетарной политике, и велика вероятность того, что Центробанк отважится на агрессивное повышение ставки в размере 0,75%.

Для доллара такой вердикт станет тригерром повсеместного роста, но с учетом «непрошибаемости» рубля, бурной реакции пары доллар/рубль вряд ли стоит ожидать.

Ближайшим ориентиром для долларовых быков служит отметка 59 руб., за которой следует пресловутая 20-дневная скользящая средняя в районе 61,30 руб.», — считает эксперт.

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