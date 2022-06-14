Богота, , 13:13 — REGNUM Колумбийцы, проживающие за границей, продолжают голосовать на втором туре выборов президента страны между кандидатами Густаво Петро от партии «Исторический пакт» и Родольфо Эрнандесом от партии «Лига антикоррупционных правителей». Об этом пишет Prensa Latina.

Граждане Колумбии Quinntheislander

Согласно отчету МИД Колумбии, первый день выборов за рубежом прошел нормально, и 19 934 гражданина страны воспользовались своим правом голоса во втором туре президентских выборов 2022 года.

Наибольшая явка наблюдалась в Майами (США) — 3 398 избирателей, Мадриде (Испания) — 944 избирателя, и Нью-Йорке (США) – 832 избирателя.