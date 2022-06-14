Помогать в восстановлении Волновахского района ДНР будут два региона РФ
Москва, 14 июня, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Правительства Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа РФ заключили соглашения о сотрудничестве с Ясиноватой и Волновахским районом ДНР. Подписание документов прошло сегодня в Донецке.
На торжественной церемонии присутствовали Глава ДНР Денис Пушилин, председатель Правительства Республики Виталий Хоценко, руководитель Администрации главы ДНР Алексей Никоноров, начальник Управления внутренней политики главы ДНР Артем Фомин и другие официальные лица, сообщает Донецкое агентство новостей.
Челябинская область заключила соглашение с Ясиноватой и Волновахским районом ДНР. Подписи под соглашениями поставили губернатор ЧО Алексей Теслер, мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко и руководитель Волновахского района Константин Зинченко.
В восстановлении Волновахского района ДНР также будет участвовать и Ямало-Ненецкий автономный округ. Сегодня губернатор российского региона Дмитрий Артюхов и глава Волновахского района Константин Зинченко также подписали соглашение о сотрудничестве.
Губернатор добавил, что регион уже направляет в Республику специализированную технику для коммунальных предприятий, а также пожарные машины и бензовозы.
Волновахский район расположен к юго-западу от Донецка. Его административный центр — город Волноваха — перешел под контроль ДНР 11 марта, также на сегодняшний день освобождена большая часть района. Волноваха является ключевым железнодорожным и автотранспортным узлом по пути в Мариуполь. В ходе боев в Волновахе было повреждено 85% зданий, в том числе — 19 объектов социальной сферы: больницы, детсады, школы.
Ясиноватая — прифронтовой город к северу от Донецка, где живут более 30 тысяч человек и находится крупный железнодорожный узел. С начала конфликта в Донбассе город и его окрестности постоянно попадают под обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины.