Москва, 14 июня, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Правительства Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа РФ заключили соглашения о сотрудничестве с Ясиноватой и Волновахским районом ДНР. Подписание документов прошло сегодня в Донецке.

ИА REGNUM Волноваха

На торжественной церемонии присутствовали Глава ДНР Денис Пушилин, председатель Правительства Республики Виталий Хоценко, руководитель Администрации главы ДНР Алексей Никоноров, начальник Управления внутренней политики главы ДНР Артем Фомин и другие официальные лица, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Мы не останемся в долгу, мы привыкли много работать, и после выхода на конституционные границы ДНР Донбасс в полной мере сможет раскрыть свой экономический и промышленный потенциал. Самый важный ресурс Республики — это люди, специалисты, а тот задел, который был даже еще не в СССР, а родом из Российской империи, мы его в полной мере сможем показать. Донбасс привык обеспечивать не только себя, но и помогать другим регионам. Уверен, все так и будет», — отметил Денис Пушилин в своем выступлении.

Челябинская область заключила соглашение с Ясиноватой и Волновахским районом ДНР. Подписи под соглашениями поставили губернатор ЧО Алексей Теслер, мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко и руководитель Волновахского района Константин Зинченко.

«Наша команда уже работает здесь, с февраля мы также оказываем гуманитарную помощь. Сегодня мы договариваемся, чтобы отправить детей Республики на отдых. Но, а самое главное, мы сейчас работаем с вашими коллегами, делаем обследования повреждений, смотрим, что можно сделать к зиме, в первую очередь — это восстановление школ, детских садов и больниц. Также уже определились по дорогам, что нам нужно делать. Мы планируем сюда привезти стекольный завод и делать окна. Задач много, будем их решать», — отметил Текслер.

В восстановлении Волновахского района ДНР также будет участвовать и Ямало-Ненецкий автономный округ. Сегодня губернатор российского региона Дмитрий Артюхов и глава Волновахского района Константин Зинченко также подписали соглашение о сотрудничестве.

«Наши регионы очень родственные, ведь когда нужно было осваивать западную Сибирь, тысячи дончан поехали к нам, и это очень родственная история. И когда ямальцы видят эти разрушения, то они хотят, как некогда дончане построили наши города, протянуть руку помощи. Сегодня сможем осмотреть первоочередные объекты — больницы, школы, там, где нужно быстрее всего заняться восстановлением, — рассказал Дмитрий Артюхов, — Все ямальцы переживают и готовы максимально включаться в работу по оказанию помощи».

Губернатор добавил, что регион уже направляет в Республику специализированную технику для коммунальных предприятий, а также пожарные машины и бензовозы.

Волновахский район расположен к юго-западу от Донецка. Его административный центр — город Волноваха — перешел под контроль ДНР 11 марта, также на сегодняшний день освобождена большая часть района. Волноваха является ключевым железнодорожным и автотранспортным узлом по пути в Мариуполь. В ходе боев в Волновахе было повреждено 85% зданий, в том числе — 19 объектов социальной сферы: больницы, детсады, школы.

Ясиноватая — прифронтовой город к северу от Донецка, где живут более 30 тысяч человек и находится крупный железнодорожный узел. С начала конфликта в Донбассе город и его окрестности постоянно попадают под обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины.