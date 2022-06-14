Пермь, 14 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 13 июня, госпитализирован только один человек с коронавирусной инфекцией. Предыдущий показатель составлял 10, сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе от болезни оправился 361 631 человек. За минувшие сутки клиники в связи с выздоровлением покинул 51 пациент.

Общее число выявленных заражений коронавирусом достигло 370 780. Из них 43 случая зарегистрировано 13 июня. Новые случаи заболевания диагностированы в одной территории — в Перми.