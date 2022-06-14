Ереван, 14 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Армении в мае, в годовом исчислении вырос и составил 14%. Об этом 14 июня сообщил журналистам глава Национального банка Галымжан Пирматов.

Инфляция

«На конец 2022 года Нацбанк прогнозирует инфляцию на уровне 13-15%. Прогноз сформирован с учетом реализации комплекса мер правительства по контролю и снижению уровня инфляции», — сказал Пирматов.

Он сообщил, что больше всего в стране дорожают продукты. В мае в годовом исчислении они выросли на 19%, оказав наиболее влияние на общий показатель инфляции. Инфляция для непродовольственных товаров составила 11,9% в сравнении с маем 2021 года, а для услуг — 9,1%.

Напомним, годовой уровень инфляции в Армении в апреле составил 13,2%. В Нацбанке прогнозируют, что её темпы в стране снизятся в 2023 году.