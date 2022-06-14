Инта, Коми, 14 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Жительница Инты зарабатывала на «лечении» животных, используя поддельный диплом, сообщает прокуратура Коми.

(сс) jaminriverside У ветеринара

Поддельный диплом об окончании столичного вуза женщина использовала, выкладывая его копии в социальных сетях в качестве рекламы об оказании ветеринарной помощи. Также она в рекламных целях распространяла в торговых точках города свои

«Факт использования поддельного диплома стал известен после того, как один из питомцев, которому женщина оказывала ветеринарные услуги, погиб и по заявлению его хозяина была инициирована доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

Суд признал жительницу Инты виновной в содеянном и назначил ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 8 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области накрыли сеть коррумпированных ветеринаров.