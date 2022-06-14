Саратов, , 13:48 — REGNUM По итогам 2021 года в Саратовской области случаи производственного травматизма выявлены у 5,3% обследованных организаций. По информации Саратовстата, всего за год пострадало 250 человек, 14 из них — скончались.

Производственный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

По официальным данным, основную долю пострадавших составляют мужчины — 170 человек, еще 80 — женщины. Несчастные случаи на производстве закончились смертельным исходом для 13 мужчин и одной женщины.

В 2020 году численность пострадавших от производственных травм составила 224 человека, среди которых 147 мужчин и 77 женщин. Скончались 13 человек, жертв среди женщин не зарегистрировали.

ИА REGNUM напоминает, в январе 2021 года в Саратове 62-летний мужчина работал на фрезеровочном станке. В какое-то время правая рука рабочего попала под горизонтальную циркулярную пилу.

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