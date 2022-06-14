Волгоград, , 13:15 — REGNUM Мемориальный комплекс с памятником-бронекатером откроют на набережной Волгограда 17 июля в день 80-летия начала Сталинградской битвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе администрации региона.

Спуск очередного бронекатера на судостроительном заводе. 1942

Памятник, посвящённый героям-речникам Волжской флотилии, сражавшейся с фашистами, планировали открыть ещё в 2020 году, однако из-за пандемии мероприятие отложили до улучшения эпидобстановки. Открытие мемориального комплекса БК-31 в годовщину начала Сталинградской битвы поддержало и ветеранское сообщество региона.

Мероприятия в честь 80-летия Сталинградской Победы в Волгоградской области продлятся весь юбилейный 2023 год.

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